Rahmi Turan: AKP hakareti bırakıp ülke sorunlarına odaklanmalı

Durum çok kritik olduğu halde iktidar hâlâ “Dünyada da benzeri sıkıntılar yaşanıyor. Hatta pek çok gelişmiş Batı ülkesi bizden daha kötü durumda” diyor. Diyor ama… Bu sözler doğru değil!. Bizden daha kötü durumda olan hiçbir Batı ülkesi yok!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AKP’nin eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan: “İflasa gidiyor bu ülke! Bu işin şakası yok! Tedbir alın!” diye haykırarak AKP’yi uyarıyor ama dinleyen var mı? Yok! AKP yöneticileri hakaret etmeyi, gözdağı vermeyi, korkutmayı bir yana bırakıp, ülke sorunlarına odaklanmalı… Yaşanan problemleri çözmeyi bilmiyorlarsa, bilenlere sormalı!

Rahmi Turan’ın yazısı