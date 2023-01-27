Rahim nakli ve arkasından anne olan ikinci hasta bebeğiyle evinde

Türkiye’nin rahim nakli ve arkasından anne olan ikinci hastası Havva Erdem (33) yaklaşık dört ay sonra kucağında bebeğiyle hastaneden evlerine çıktı. Erdem, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 2021’de gerçekleştirilen rahim naklinden sonra tüp bebek tedavisiyle geçtiğimiz eylülde anne de olmuştu.

Dünyanın ve Türkiye’nin ilk rahim nakli 2011’de yine aynı yerde ve ekip tarafından Derya Sert’e yapılmıştı. Sert birkaç denemeden sonra 2020’de İstanbul’da Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’nde uygulanan tedavilerle anneliği de tattı.

Rahminin olmadığını 14 yaşında öğrendi

Erdem 14 yaşındayken gittiği hastanede doğuştan rahminin olmadığını ve çocuk doğuramayacağını öğrenmişti. 27 Temmuz 2021’de Özkan ve ekibi tarafından Havva Erdem’e kadavradan rahim nakledildi.

Naklin başarılı olması üzerine, Havva ve Şükrü Erdem çifti de tüp bebek tedavileri için aynı merkeze geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ve Prof. Dr. Kübra Boynukalın’ın yürüttüğü süreçte, Erdem için kişiye özel bir yol haritası çizildi. Nakil bir rahim olduğu için gebeliğe engel olabilecek tüm risk faktörleri değerlendirildi. Elde edilen embriyo doğru gün ve zamanlamayla transfer edildi. Üreme sağlığına yönelik son teknolojik gelişmelerin dahil edildiği tedavinin sonucunda çift bebeklerini kucaklarına alabildi. 29 haftalık dünyaya gelen bebeğe, Özkan’ın eşi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın adı verildi. Bebek bir süre kuvözde kalıp gelişimini tamamlayınca taburcu oldu.

Anne: Pes etmedim

Anne Erdem, şunları dedi: “Hiç pes etmedim, çok emek verdim. Embriyonun transfer edildiği gün bebeğim artık benimle dedim, o gün varlığını hissettim. Bu yola iki kişi olarak çıktık ama hastaneden evimize üç kişi olarak döndük. Mutluluğumuzu tarif edebilecek bir kelime yok.”

Tüp bebek tedavisi sırasında nakil rahim olduğu için, gebeliğe engel olabilecek immünolojik faktörler değerlendirildi. Çünkü Erdem bir yandan bağışıklık sistemi nakledilen rahmi reddetmesin diye bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar almak zorundaydı. Uygulanan tüm tedaviler, olası sonuçları dikkatle izlendi. Elde edilen, dondurulan ve ardından rahime transfer edilen embriyoların tutunması için koşullar hazırlandı. Nihayet çabalar mutlu sonla bitti ve aile Özlenen kızlarıyla hastaneden döndü.