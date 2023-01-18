Rafael Nadal, Avustralya Açık’a erken veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta son şampiyon Rafael Nadal, ikinci turda elendi.

Rafael Nadal. Fotoğraf: AA

Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 22 grand slam zaferiyle en fazla şampiyonluk deneyimleyen tenisçi İspanyol Rafael Nadal, son şampiyon unvanıyla katıldığı turnuvanın ikinci turunda ABD’li Mackenzie Mcdonald’la karşılaştı.

İkinci setin sonlarında yaşadığı kasık sakatlığının etkisiyle kortta zorlanan seribaşı Nadal, rakibine 6-4, 6-4 ve 7-5’lik setlerle 3-0 mağlup olarak Avustralya Açık’a erken veda etti.