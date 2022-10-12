Putin’in yardımcısı: Erdoğan, Ukrayna’yla arabuluculuk için resmi teklif yapacak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Astana’da Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için resmi girişimde bulunacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Kazakistan’ın başkenti Astana’da görüşecek.

DW Türkçe’nin haberine göre Uşakov, Rusya’yla Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye’nin arabuluculuk tekliflerine işaret ederek “Erdoğan görüşmede muhtemelen resmi bir şeyler önerecek” dedi.

Uşakov, konuşmasına “Türkler arabuluculuk teklif ediyor. Eğer herhangi bir görüşme gerçekleşirse, bu onların topraklarında olacak. Ya İstanbul ya da Ankara’da” diye devam etti.

‘Bizi yararlı görüşme bekliyor’

‘Türklerin Ukrayna anlaşmazlığının çözümü bağlamında yeni inisiyatifler geliştirmeye hazır olduğunu’ belirten Uşakov, sözlerine şöyle devam etti: “Basında, Türk tarafının bu konuda spesifik fikirler ortaya koyacağına dair haberler var. Erdoğan’ın Astana görüşmesinde bu konuya aktif biçimde temas etmesini ihtimal dışında bırakmıyorum. Bizi çok ilginç ve yararlı görüşmenin beklediğini umuyorum.”