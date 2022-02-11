Putin ve Biden telefon görüşmesi yapacak

Rus hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın Pekin Kış Olimpiyat Oyunları bitmeden Ukrayna’yı işgale başlayabileceğini, ABD ve Batılı müttefiklerin ağır yaptırımlarla buna kararlı bir karşılık vereceğini ve ülkede kalan Amerikalılar için herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını söylemişti.

Sullivan, Putin’in Ukrayna’yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetmişti.

Bunun üzerine ABD donanmasının, Rusya ve Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine görev bölgesi Avrupa olan 6’ncı filoya dört muhrip gemi gönderdiği bildirilmiş; ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, krizi tırmanması üzerine Polonya’ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.

Gelişmelerin üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan şu ifadelerle tepki geldi: “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova’ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı.”