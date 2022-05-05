Putin, Lavrov’un ‘Hitler’ çıkışı için İsrail’den özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ‘Hitlerin Yahudi asıllı olduğu’na dair ifadeleri nedeniyle İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten özür diledi.

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İtalyan televizyon kanalı ‘Rete 4’e konuşan Lavrov, şunları demişti: (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski’nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler’in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir.”

İsrail hükümeti basın ofisinin açıklamasında göre Bennett ve Putin telefondan görüştü.

Görüşmede Bennett’in Rusya işgali altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinden insani tahliyeler için bir teklif sunduğu belirtildi.

Putin’in de ‘Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç insani koridoruyla sivillerin ve yaralı sivillerin tahliyesine izin sözü verdiği’ aktarıldı.

İkilinin, Lavrov’un sözlerini görüştüğü paylaşıldı. Bennett’in Lavrov’un ifadeleri için ‘Putin’in özrünü kabul ettiği, Yahudi halkına ve Holokost’a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği’ bildirildi.

Kremlin’in açıklamasındaysa Putin’in İsrail’in bağımsızlık günü dolayısıyla Bennet’i ve İsrail halkını kutladığı yazıldı.

Açıklamada, Putin’in özür dilediğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

İsrail tepki göstermişti

Lavrov’un, açıklamalarına İsrail’de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov’un açıklamalarına tepki göstermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke arasında Lavrov’un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna’daki Azov taburunda Rusya’ya karşı savaştığını söylemişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise dün Lavrov’dan sözlerini geri almasını ve özür dilemesini istemişti.