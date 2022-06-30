Putin: Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği bizi endişelendirmiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç’in ileride NATO üyesi olmasının kendilerini endişelendirmediğini söyledi.

Putin, Türkmenistan’ın ev sahipliğinde başkent Aşkabat’ta düzenlenen 6’ncı Hazar Denizi Ülkeleri Liderler Zirvesi’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtırayı değerlendiren Putin, Rusya’nın İsveç ve Finlandiya ile sorun yaşamadığını belirterek, “Ne toprak sorunumuz ne de anlaşmazlıklarımız var. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey yok” dedi.

Öte yandan, Putin, iki ülkenin NATO’ya katılmasının tehlikeli olduğu uyarısında bulunarak, “Eskiden onlar için herhangi bir tehdit yoktu. Şimdi ise orada eğer askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, karşılık vermek ve toprakları için buna benzer tehdit oluşturmak zorunda kalacağız. Bu bariz olan bir şey ve bunu net şekilde anlamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ukrayna ile sorun yaşadıklarını belirten Putin, “Ukrayna ile durum tamamen farklıdır. Finlandiya ve İsveç’te buna benzer bir şey yok. Bu tamamen farklı bir durum. İsveç ve Finlandiya istiyorsa NATO’ya katılsınlar” dedi.

“NATO’nun Soğuk Savaş’ın kalıntısı olduğunu” belirten Putin, “NATO, ABD’ye dış siyasetinin bir enstrümanı olarak uydularını kendisinin buyruğu altında tutmak için lazımdır” dedi.