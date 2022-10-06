Puan kayıplarından sonra: Türkiye, FIFA dünya sıralamasında üç sıra düştü

A Milli Futbol Erkek Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45’inci oldu.
FIFA’nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre son olarak UEFA Uluslar Ligi’nde Lüksemburg’la 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları’na 2-1 yenilen milli takım, 14,99 puan geriledi.
Toplam 1460,14 puanı bulunan Türkiye, dünya sıralamasında üç basamak düşerek 45’inci oldu.
Brezilya’nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.
En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40’ıncı sıra) ve Azerbaycan (123’üncü sıra) kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık’ta açıklanacak.