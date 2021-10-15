PSG teknik direktörü: Mbappe’yi tutmak için elimizden geleni yapacağız

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, kulübün sözleşmesi gelecek yıl bitecek Kylian Mbappe’yi tutabilecek mali güce sahip olduğunu ve bunun için elinden geleni yapacağını söyledi.

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Mbappe’nin Paris Saint-Germain’deki geleceği belirsizliğini koruyor.

PSG, genç oyuncuya yeni sözleşme imzalama konusunda çok istekli. Ancak Mbappe’yi takımda görmek isteyen tek kulüp PSG değil. Real Madrid de genç yıldızla uzun süredir ilgileniyor ve kadrosuna katmak için bekliyor.

Mbappe’nin PSG’deki mevcut sözleşmesi Haziran 2022’de sona erecek. Yıldız futbolcu 2022 yazında bedelsiz bir şekilde Paris devinden ayrılıp dilediği kulübe imza atma şansına sahip.

Radio Marca yayınında soruları yanıtlayan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise Mbappe’nin geleceği için her seçeneğin hala masada olduğunu belirtti.

Pochettino’nun açıklamaları şöyle: “Mbappe iyi ve karakterli bir çocuk. Aynı zamanda çok sosyal biri. O işler konusunda net ve futbolu seviyor. 22 yaşında birine göre çok olgun. Kylian zorunda olduğu bir karar verecek. Kulüp onu takımda tutmak için elinden geleni yapacak, çünkü dünyanın en iyilerinden olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Birkaç ay önceki durum gelecekte değişebilir. PSG onu tutma kapasitesine sahip bir kulüp. “

PSG, Mbappe için Monaco’ya 2018 yılında toplam 180 milyon avroluk bonservis bedeli ödemişti.