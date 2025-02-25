Profesör keşfettiği böceğe eşinin adını verdi: Mogulones Neslihanae

Prof. Dr. Levent Gültekin, Erzurum’daki Kop Dağı’nda keşfettiği böceğe eşinden esinlenerek ‘Mogulones Neslihanae’ adını verdi.

Fotoğraflar: AA

25 yıldır doğada yaptığı araştırmalar yapan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin, Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü’nden doktora hocası Dr. Sci. Boris Korotyaev’le birlikte bir böcek türü keşfetti.

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi’nin direktörü de olan Gültekin, 2020’de Erzurum–Bayburt kara yolu üzerindeki Kop Dağı’nda bulunan yeni türe Korotyaev’in de önerisiyle ‘neslihanae’ adı verildi.

Böcek beş yıl süren araştırma sonucu ‘mogulones neslihanae’ adıyla bilim dünyasına kazandırıldı.

Gültekin keşiflerle ilgili şöyle konuştu:

* Keşfettiğimiz türleri yayınlanana kadar isimleri verilen kişilere bildirmiyoruz. Bu tip şeyler bizim yaşantımızda sık oluyor. Bilime katkı yapan insanların adının literatüre geçmesi bizi mutlu ediyor. Şimdiye kadar altı yeni türe ‘leventi‘ ya da ‘gultekini’ ismi verildi.

Prof. Dr. Levent Gültekin.

‘İsmimin böceğe verilmesi çok keyifli’

Gültekin eşi Doç. Dr. Neslihan Gültekin’in de beş yıldır müzede görev yaptığını anlattı:

* Müzenin kuruluş amaçlarından birisi de böceklerin dijitalleşmesiydi, öncelikle yurt dışından ödünç getirilen örneklerin dijitalleşmesini sağlıyoruz. Burada makro çekim üniteleri mevcut, böcekleri öncelikle mikroskoplarla inceledikten sonra makro çekimler yapıyoruz.

* İsmimin böceğe verilmesi çok keyifli, bazıları bunu çok istemez ama literatürde yer almanız çok önemli ve güzel bir duygu. Siz ölseniz bile isminiz literatürde devam edecek. Yurt dışında dünyanın dört bir yanından insanlar bunu takip edecek ve atıf alacaksınız, bundan dolayı çok mutlu oldum. Taksonomide bunlar çok kıymetli. Eşim ve bilim insanlarına teşekkür ederim.



