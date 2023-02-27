Prof. Koçak acı gerçeği söyledi: 1999 diye bir miladımız yok bizim

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr Ali Koçak, deprem bölgesindeki gözlemlerine dayanarak, “Bizim 1999 diye bir miladımız yok” dedi.

Fotoğraf: AA

Deprem bölgesindeki 11 şehirde ağır hasarlı bina sayısı 144 bin 595. Orta hasarlı bina sayısı 34 bin 747.

Son olarak bugün Malatya’da meydana gelen deprem sonucuda 29 bina yakıldı.

10 gün kaldığı bölgeden dün döndüğünü belirten Koçak Habertürk yayınında şunları söyledi:

‘Binaların incelenmesine ara verilmeli‘

“Hasar tespit çalışmaları çok hızlı gidiyor. Hata yapma olasılığı yüksek. O yüzden binalara kesinlikle girilmemeli. Kontrol görevlileri bile risk var. Bırakın içine girmeyi etrafında dolaşmak bile tehlikeli. Binaların incelenmesine ara verilmeli. Şu anda yapılması gereken acilen yıkılması gereken binaların yıkılması.

Şunu gözlemledik: 1999 diye bir miladımız yok bizim (1999’daki Kocaeli ve Düzce depremlerinden sekiz yıl sonra yürürlüğe sokulan yönetmeliği kastediyor. Yönetmelik 2018’de güncellenip yeni haliyle 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmişti). Yeni binalar bile dayanıksız, 1999’dan önce yapılanlarla bir farkı yok. 2003-2005’te yapılmış binaların da çoğu kalitesiz. Hatta 2012’den sonra yapılanlar bile kalitesiz.”

Söz konusu yönetmelik, binaların depreme dayanıklı biçimde inşa edilebilmesi için uyulması gerekli kuralları içeriyor.