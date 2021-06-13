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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Çağımızın yegane çağrısı kirlenmemek ve kirletmemek olmalı

Her bir insan sorumluluğu kendi bünyesinde hissetmedikçe hiçbir tedbirin amacına tam manasıyla ulaşmayacağını bilmeliyiz.

Bir poşet, bir izmarit, bir maske, bir ambalaj ne kadar büyük bir hasara sebep oluyor, bu bilincin mutlaka her fertçe idrak edilmesi azami önem arz etmektedir.


Çağımızın yegane çağrısı, kirlenmemek ve kirletmemek olmalıdır.

Yeniden bir dirilişe ihtiyacımız vardır.

Farkında ve duyarlı nesillerle ihya olmalı dünyamız.

Tüketirken tükenen bedenlerin yerini üreten ve çevresiyle barışık kimlikler almalı.

Geri dönüşüm kültürü ile atıkların yaşam alanlarımızı istila ettiği değil, imar ettiği bir düzene geçebilmeliyiz.

Gelin çocuklar, gelin gençler, çöp yığınları arasından kurtarılmış bir dünya için kolları sıvayalım!…

Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün yazısı

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