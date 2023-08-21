Prime Video’nun ilk yerli polisiye dizisi: Düğüm

Prime Video’nun ilk yerli dizisi ‘Düğüm‘ün çekimlerine başlandı. Bergüzar Korel’in başrolünde yer aldığı polisiye/gerilim türündeki dizi, işinde başarılı bir gazeteci olan Neslihan Turhan’ın hikayesini anlatıyor.

Yerli yapımı ‘Bihter’ filmini yıl sonunda izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan Prime Video, ilk yerli dizisi Düğüm’ün çekimlerine başlandığını duyurdu.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın yaptığı, senaryosunu Hilal Yıldız, Nazlı Sunlu Kaçan ve Yekta Torun’un yazdığı, Can Ulkay’ın yönettiği polisiye dram/gerilim türündeki dizide gazeteci Neslihan Turhan’ı canlandıran Korel’e, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak eşlik ediyor.

Düğüm hakkında

Dürüstlüğüyle herkesin gözdesi olmuş Neslihan Turhan, kaybolanların ve cinayet dosyalarının ele alındığı ‘Tek Gerçek’ programını sunan, kariyerinin zirvesinde ünlü bir habercidir. Tek çocuğu Can’ın, arkadaşı Leyla’yı öldürmekle suçlanmasıyla Neslihan’ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olur. Oğlunu korumakla; gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak arasında kalan Neslihan, hayatının en önemli kararıyla karşı karşıyadır. Oğlunu hapse atma pahasına Leyla’nın katilinin peşine düşecek midir?