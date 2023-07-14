‘Bihter’ yıl sonunda Prime Video’da

Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde yer aldığı ‘Bihter’ filmi yıl sonunda Amazon’un Prime Video platformunda izleyiciyle buluşacak.

Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin ardından ‘Bihter’ karakterinin hikayesi de ekranlara taşınıyor.

Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı, Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği film, yıl sonunda Prime Video’da yayına girecek.

Aşk-ı Memnu’ya yeni bir bakış açısı getiren filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

‘Sevgiye aç’ Bihter, zengin, saygıdeğer ama yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve ‘para avcısı’ annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona ilgisinden tatmin olmadığını, başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ama Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.