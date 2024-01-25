Prime Video’nun ilk yerli dizisi ‘Düğüm’ün yayın tarihi belli oldu

Prime Video’nun Türk yapımı ilk orijinal dizisi Düğüm’ün ilk üç bölümü 23 Şubat’ta yayınlanacak. Sekiz bölümden oluşan polisiye drama dizisinin geri kalan bölümleriyse haftalık olarak yayınlanacak.

Düğüm, başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak’ın paylaştığı, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, OGM Pictures yapımı polisiye drama/gerilim türü bir dizi.

Düğüm hakkında

Dürüstlüğüyle herkesin gözdesi olmuş Neslihan Turhan, kaybolanların ve cinayet dosyalarının ele alındığı ‘Tek Gerçek’ programını sunan, kariyerinin zirvesinde ünlü bir habercidir. Tek çocuğu Can’ın, arkadaşı Leyla’yı öldürmekle suçlanmasıyla Neslihan’ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olur. Oğlunu korumakla; gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak arasında kalan Neslihan, hayatının en önemli kararıyla karşı karşıyadır. Oğlunu hapse atma pahasına Leyla’nın katilinin peşine düşecek midir?