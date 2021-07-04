Prens Charles, sağlık çalışanlarına en sevdiği şarkılarla teşekkür etti

Galler Prensi Charles, Covid-19 pandemisine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için hastane radyosunu özel programında en sevdiği şarkıları paylaştı. 13 şarkıdan oluşan liste Spotify’da yayınlanacak.

Fotoğraf: Reuters

Bir saatlik program NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) personeline ve gönüllülerine destek olmak için kaydedildi.

‘Bana dans etmek için karşı konulmaz bir dürtü verirdi‘

Tahtın veliahtı Prens Charles listeye aldığı ‘Givin’ Up Givin’ In’ adlı şarkı için, “Favorilerimden biri ve uzun zaman önce bana ayağa kalkıp dans etmek için karşı konulmaz bir dürtü verirdi” dedi. Bu şarkı ABD’li grup The Three Degrees tarafından Prens’in 30’uncu doğum gününde seslendirilmişti.

‘Hastane radyosunun rolü önemli’

Prens Charles, favori şarkılarını açıklarken şöyle dedi: “Bu korkunç pandeminin etkisiyle uğraştığımız şu zamanda, hastane radyosunun rolü daha da önemliydi. İnsanları birbirine bağlamada, arkadaşlık sağlamada ölçülemez bir değere sahip olduğunu biliyorum”

Prens Charles’ın seçtiği şarkılar şunlar;

Givin’ Up, Givin’ In – The Three Degrees

Don’t Rain On My Parade – Barbra Streisand

La Vie En Rose – Edith Piaf

Upside Down – Diana Ross

The Voice – Eimear Quinn

The Click Song – Miriam Makeba

You’re A Lady – Peter Skellern

La Mer – Charles Trenet

Bennachie – Old Blind Dogs

Lulu’s Back In Town – Dick Powell

They Can’t Take That Away From Me – Fred Astaire and Ginger Rogers

Tros Y Garreg/Crossing the Stone – Catrin Finch

Tydi a Roddaist – Bryn Terfel