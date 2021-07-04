Prens Charles, sağlık çalışanlarına en sevdiği şarkılarla teşekkür etti

Galler Prensi Charles, Covid-19 pandemisine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için hastane radyosunu özel programında en sevdiği şarkıları paylaştı. 13 şarkıdan oluşan liste Spotify’da yayınlanacak.
Bir saatlik program NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) personeline ve gönüllülerine destek olmak için kaydedildi.
‘Bana dans etmek için karşı konulmaz bir dürtü verirdi‘
Tahtın veliahtı Prens Charles listeye aldığı ‘Givin’ Up Givin’ In’ adlı şarkı için, “Favorilerimden biri ve uzun zaman önce bana ayağa kalkıp dans etmek için karşı konulmaz bir dürtü verirdi” dedi. Bu şarkı ABD’li grup The Three Degrees tarafından Prens’in 30’uncu doğum gününde seslendirilmişti.
‘Hastane radyosunun rolü önemli’
Prens Charles, favori şarkılarını açıklarken şöyle dedi: “Bu korkunç pandeminin etkisiyle uğraştığımız şu zamanda, hastane radyosunun rolü daha da önemliydi. İnsanları birbirine bağlamada, arkadaşlık sağlamada ölçülemez bir değere sahip olduğunu biliyorum”
Prens Charles’ın seçtiği şarkılar şunlar;
Givin’ Up, Givin’ In – The Three Degrees
Don’t Rain On My Parade – Barbra Streisand
La Vie En Rose – Edith Piaf
Upside Down – Diana Ross
The Voice – Eimear Quinn
The Click Song – Miriam Makeba
You’re A Lady – Peter Skellern
La Mer – Charles Trenet
Bennachie – Old Blind Dogs
Lulu’s Back In Town – Dick Powell
They Can’t Take That Away From Me – Fred Astaire and Ginger Rogers
Tros Y Garreg/Crossing the Stone – Catrin Finch
Tydi a Roddaist – Bryn Terfel