Prada, Versace'yi 1,25 milyar avroya satın alıyor

İtalyan lüks moda devlerinden Prada, rakibi bir diğer önemli moda markası Versace’yi 1,25 milyar avroya (yaklaşık 53 milyar 116 milyon lira) satın almak üzere anlaştı.

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Prada, Versace’nin yüzde 100’ünü satın almak üzere Capri Holdings’le anlaştı. Devralmanın bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Prada’nın gelişmeyi duyurduğu açıklamasında yönetim kurulu başkanı Patrizio Bertelli, amaçlarının Versace’nin mirasını sürdürmek olduğunu söyledi. Bertelli, “Organizasyonumuz, Versace tarihinde yeni bir sayfa yazmaya hazır ve iyi bir konumda” dedi.

Prada Grup CEO’su Andrea Guerra da “Versace’nin muazzam bir potansiyeli var. Yol çok uzun olacak ve uygulamada sabır ve disiplin gerektirecek” diye konuştu.

Britanyalı moda şirketi Capri Holdings, Versace’yi 2018’de yaklaşık 1,8 milyar avroya (yaklaşık 68 milyar lira) satın almıştı.

Satın alma haberi ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergileriyle küresel ticarette belirsizliklerin arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.