Portekiz’i yenen Güney Kore, son 16 turuna çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda Portekiz’i 2-1 yenen Güney Kore Portekiz’le birlikte son 16 turuna çıktı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 5’inci dakikada öne geçti. Pepe’nin uzun pasıyla topla buluşan ve sağ taraftan çizgiye kadar inen Dalot’nun ceza alanına çıkardığı topu Horta tamamladı: 1-0.
27. dakika Younggwon Kim, Güney Kore’ye beraberliği getirdi. Sol kanattan kullanılan korner atışında, savunmadan seken topu altı pas içinde önünde bulan Younggwon düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.
90+1. dakikada kendi yarı alanında buluştuğu topla Portekiz ceza alanı önüne kadar gelen Son’ın üç futbolcu arasından gönderdiği pası Heechan Hwang kalecinin yanından ağlara gönderdi ve takımına turu getiren golü kaydetti: 2-1.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Güney Kore, aynı puan (4) ve averaja (0) sahip Uruguay’ı grup maçlarında daha fazla gol attığı için geride bıraktı ve 6 puanlı lider Portekiz’in ardından ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
Uzatma dakikaları nedeniyle daha geç biten Gana-Uruguay maçının sonucunu orta sahada birlikte bekleyen Güney Koreli futbolcular, haberin gelmesinin ardından büyük coşku yaşadı.