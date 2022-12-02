Portekiz’i yenen Güney Kore, son 16 turuna çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda Portekiz’i 2-1 yenen Güney Kore Portekiz’le birlikte son 16 turuna çıktı.

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 5’inci dakikada öne geçti. Pepe’nin uzun pasıyla topla buluşan ve sağ taraftan çizgiye kadar inen Dalot’nun ceza alanına çıkardığı topu Horta tamamladı: 1-0.

27. dakika Younggwon Kim, Güney Kore’ye beraberliği getirdi. Sol kanattan kullanılan korner atışında, savunmadan seken topu altı pas içinde önünde bulan Younggwon düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

90+1. dakikada kendi yarı alanında buluştuğu topla Portekiz ceza alanı önüne kadar gelen Son’ın üç futbolcu arasından gönderdiği pası Heechan Hwang kalecinin yanından ağlara gönderdi ve takımına turu getiren golü kaydetti: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Güney Kore, aynı puan (4) ve averaja (0) sahip Uruguay’ı grup maçlarında daha fazla gol attığı için geride bıraktı ve 6 puanlı lider Portekiz’in ardından ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Uzatma dakikaları nedeniyle daha geç biten Gana-Uruguay maçının sonucunu orta sahada birlikte bekleyen Güney Koreli futbolcular, haberin gelmesinin ardından büyük coşku yaşadı.