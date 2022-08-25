Pompei’de ‘moped’le tur atan turiste gözaltı

İtalya’daki antik Roma kenti Pompei’de mopedle tur atan Avustralyalı turist gözaltına alındı.

Fotoğraf: Pompei Arkeolojik Kazı Alanı

Ülkenin en çok turist çeken merkezlerinden, Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda lavlar altında kalan Pompei’de araç kullanmak yasak. Adı açıklanmayan 33 yaşındaki turist yasağı deldi ve uluslararası basında gündeme oturdu.

İtalyan basını, onu ‘barbar’ diye nitelendirirken 2 kilometrelik mesafeyi mopedle kat eden turist ‘alana izinsiz şekilde girmek’le suçlandı.

Polis, adamın, servis kapısından arkeolojik kazıları yürüten ekiplerin araçlarının ardından içeri girdiğini, kameraya yansıyınca yakalandığını açıkladı. Bu yolun kesinlikle ziyaretçilere kapalı olduğunun altı çizildi.

Avustralyalı turistin ifadesinde, alanda motorlu araç kullanılmasının yasak olduğundan haberi olmadığını söylediği belirtildi. Turistin antik kentteki turu sırasında herhangi bir zarar meydana gelmediği aktarıldı.