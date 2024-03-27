Polonya’da eski adalet bakanı Zbigniew Ziobro’nun evine baskın düzenlendi.

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Savcı Przemyslaw Nowak, eski adalet bakanının döneminde ‘Adalet Fonu’nun kullanımında yolsuzluk yapıldığı iddialarına dair yürütülen soruşturma kapsamında Ziobro ve dört eski milletvekilinin mülkleri dahil ülke çapında çok sayıda yerde arama yapıldığını duyurdu.

Baskınlarda ismi açıklanmayan dört kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Polonya’nın güvenlik hizmetleri koordinatörü sözcüsü Jacek Dobrzynski, söz konusu aramaların ‘kamu görevlilerinin yetkilerini aşması ve görevlerini yerine getirmemesi’ iddialarıyla ilgili olduğu bilgisini paylaştı.

Polonya’da ocak ayı sonunda Başsavcı Adam Bodnar, suç mağdurlarına yardım ve suçluların rehabilitasyonu amacıyla oluşturulan Adalet Fonu’nda yolsuzluk yapıldığı iddialarını incelemek üzere soruşturma ekibi kurmuştu.

Eski bakan Ziobro 2015-2023 dönemindeki görevi sırasında Adalet Fonu’nu siyasi amaçlarla kullanmakla suçlanmıştı.