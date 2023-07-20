Polonya: Ülkedeki en büyük Rus casus ağını çökerttik

Polonya’da, Rusya Askeri İstihbaratına (GRU) çalıştığı iddia edilen ve ülkedeki bugüne kadar görülen ‘en büyük casus ağının’ üyelerinin yakalandığı bildirildi.

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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya’nın devlet radyo ağına verdiği röportajda, ülkedeki Rus ajan ağına ve Wagner Grubunun Belarus’a gelmesine dair konuştu.

AA’nın haberine göre Blaszczak, ülkede faaliyet gösteren Rus casus ağının, Ulusal Savcılık Ofisi ve İç Güvenlik Teşkilatı (ABW) tarafından çökertildiğini açıkladı.

Söz konusu casus ağının Kremlin tarafından ‘Polonya’yı istikrarsızlaştırmak için terör saldırıları düzenlemeye yönelik kurulduğunu’ öne süren Blaszczak, bunu, ‘Rus imparatorluğunu diriltme girişimleri’ olarak nitelendirerek, ülkesi için ifade ettiği tehlikenin farkında olduklarının altını çizdi.

Ülkede mart ve temmuz aylarında Rus askeri istihbaratı için casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanan 15 kişi tutuklanmıştı.

Blaszczak, Rus paralı asker şirketi Wagner grubunun Belarus’a gelmesine ilişkin, “Rusya’nın Wagner Grubundan birkaç bin paralı askerin Belarus’a gelmesinin de ülkemiz için bir tehdit oluşturduğunun farkına varmalıyız” ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik ve Savunma İşleri Komitesi’nin olası riskleri ele aldığını belirten Blaszczak, askeri birliklerin Polonya’nın batısından Biala Podlaska kenti ile Kolno kasabasına nakledilmesine karar verildiğini söyledi.