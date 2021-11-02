Polisten kaçan sığınmacılar piste yeni inen uçağın önünü kesti

Adana’da polis ekiplerinin durdurduğu TIR’daki Afganistan uyruklu 72 kişi kaçtı. Bir kısmı havalimanının tellerinin üzerinden atlayıp yeni inen uçağın önünü kesti.

ADANA’DA KALABALIK BIR GRUP HAVALIMANI’NA INIS YAPAN YOLCU UCAGININ ONUN CIKTI . FOTO: ANIL ATAR/ADANA, (DHA)

DHA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, yol üzerinde uygulama yaptığı sırada bir TIR’ı kontrol etmek için durdurdu. TIR’ın kasasında yolculuk yapan 72 kişinin ülkeye giriş izni olmadığı saptandı. Kaçmaya çalışan Afganların bir kısmı havalimanına yöneldi.

İniş yapan bir uçağın pilotu, önüne çıkan kalabalığı fark edince uçağı durdurdu. Havalimanının güvenlik görevlileri ile polis ekipleri bölgeye gitti. Onları gören onlarca kişi havalimanının farklı noktalarına dağıldı. Güvenlik güçleri, kaçanları yakaladı.

Adana Valiliği, havalimanı dışında başka yerlere kaçmaya çalışanlar da dahil Afganların tamamının yakalanıp gözaltına alındığını bildirdi.

Havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1,5 saat durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.