Polisin çembere alıp bırakmadığı Cumartesi Anneleri’ne ‘dağılmama’ davası

Kimsesiz mezarlığında basın açıklaması yapmak isterken polis tarafından güvenlik çemberinden çıkmaları engellenen Cumartesi Anneleri hakkında ‘dağılmama’ davası açıldı.

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Cumartesi Anneleri, 30 Ağustos 2022’de Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü olarak tanıdığı gün vesilesiyle gözaltında işkenceyle öldürülen Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç’un bedenlerinin bulunduğu Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nda basın açıklaması yapmak istemişti.

Mezarlığın bulunduğu mahalleyi kuşatan polis, kayıp yakınlarını ‘güvenlik çemberi’ne almış ve kordondan çıkmalarına izin vermemişti. Güvenlik çemberini açmayan polis daha sonra da kayıp yakınlarını gözaltına almıştı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Murat Kök’ün haberine göre gözaltına alınanlar hakkında Küçükçekmece savcılığı tarafından ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlamalarıyla dava açıldı.

Cumartesi Anneleri hakkındaki davanın ilk duruşması 4 Mayıs’ta.