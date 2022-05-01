Polis, teknenin yanaşmasına izin vermeyince 1 Mayıs’ı kutlamaya yüzerek gitti

İstanbul’da Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün de içinde bulunduğu yaklaşık 100 kişiyi taşıyan teknenin Maltepe ilçesindeki 1 Mayıs kutlama alanında iskeleye yanaşmasına polis engel oldu. Tekne yaklaşık bir saat süreyle denizde bekledi. Bu durumu protesto eden CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, denize atladı ve yüzerek kıyıya ulaştı.

Adalar Belediye Başkanımız ve CHP Adalar İlçe Başkanımızın da içinde bulunduğu tekne, 'güvenlik gerekçesiyle' polis tarafından #Maltepe'ye yanaştırılmadı.

İlçe Başkanımız denize atladı, alkışlar eşliğinde yüzerek kıyıya ulaştı.

Kimse içimizdeki emek ve eylem aşkını sınamasın 🙂 pic.twitter.com/XQZukj5XdH — Çetin ÇAPAN (@cetincapanCHP) May 1, 2022

İstanbul Valiliği’nin Taksim’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına izin vermemesinin ardından, Maltepe medyanı işçi örgütlerinin eylem alanı olarak belirlenmişti.

Bu çerçevede geniş güvenlik önlemleri altında Maltepe’de yurttaşlar toplanmaya, işçi ve sivil toplum örgütleri de belirledikleri noktalarda bir araya gelerek alana doğru yürümeye başladı.

Adalar Belediye Başkanlığı da her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tüm İstanbul halkıyla kutlamak için bir tekne kiraladı.

ANKA’nın aktardığına göre Büyükada’dan saat 10:30’da hareket etti. Ancak polis teknenin iskeleye yanaşmasına izin vermedi.

Tekne denizde bekletilirken duruma tepki gösteren CHP Adalar İlçe Başkanı Akpolat denize atladı. Akpolat, alkışlar eşliğinde yüzerek denize çıktı.

Bu arada CHP yöneticilerinin uğraşı sonucu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün izniyle tekne iskeleye yanaştı.