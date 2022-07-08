Platini ve Blatter, FIFA davasındaki yolsuzluk suçlamalarından aklandı

FIFA’nın eski başkanları Sepp Blatter ve Michel Platini İsviçre’de yolsuzluk iddialarıyla yargılandıkları davada aklandı.

Blatter ve Platini. Fotoğraf: Reuters

İsviçre’nin güneyindeki Bellinzona kentinde gerçekleştirilen davada dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan ve 17 yıl boyunca FIFA’nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) başında kalan Blatter aklanırken, Platini de aynı davada suçsuz bulundu.

2007’den, futbolla ilgili kurumlardan altı yıl süreyle men edildiği 2016’ya kadar UEFA başkanlığı yapan 63 yaşındaki eski Fransız efsanesi Platini’nin Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi karşılığında ‘yolsuzluk yaptığı’ iddia ediliyordu.

Katar’ın ev sahibi olacağı açıklandıktan sonra yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası için havanın çok sıcak olduğunu gerekçe gösterenler bu kararı alanları topa tutmuştu. Uzun süren tartışmalar sonunda turnuvanın kış aylarında, 21 Kasım-22 Aralık 2022 arasında düzenlenmesine karar verilmişti.

Blatter da 2015 yılında 150 milyon dolar tutarında rüşvet ve yolsuzlukla suçlanmıştı.