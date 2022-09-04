Plaj futbolu milli takımı, Dünya Plaj Oyunları Elemeleri’ni sekizinci sırada bitirdi

Plaj Futbolu Milli Takımı, 2023 Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri’nin yedi-sekizincilik klasman mücadelesinde Almanya’ya 2-1 mağlup oldu ve sekizinci sırada yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre İtalya’nın Katanya kentinde düzenlenen organizasyonda, milli takımın hanesine yazılan tek gol, rakip takım oyuncusu Metzler’in kendi kalesine attığıyla geldi.
Erkeklerde 13 ülkenin mücadele verdiği ve beş ülkenin 2023’te Bali’de düzenlenecek oyunlara katılma hakkı elde edeceği elemeleri, milli takım sekizinci sırada tamamladı.