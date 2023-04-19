Piyasada yıl sonu dolar/TL beklentisi 23’ün üstüne çıktı

Merkez Bankası’nın düzenlediği piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon, faiz ve dolar/TL ilgili beklentiler yükseldi.

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Ankete banka, banka dışı finans şirketleri ve reel sektörden 40 kişi katıldı.

Enflasyon beklentileri değişmedi

Ankete göre katılımcıların yıl sonu enflasyonu beklentisi yüzde 37,77. Bu oran önceki anket döneminde yüzde 37,72’ydi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63’ken, bu anket dönemindeyse yüzde 31,02 oldu.

24 ay sonrasındaki enflasyon beklentisi de önceki dönemde 17,91’di. Bu anketteyse yüzde 17,54 oldu.

Faizde yükseldi

Katılımcıların yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 8,73 oldu.

Bu oran, önceki dönemde yüzde 8,5’ti.

Dolar/TL’de beklenti 23 üstü

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,91’ydi. Bu anket dönemindeyse 23,15 oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 23,52 TL’yken bu anket döneminde 24,08 TL oldu.

Büyümede değişiklik yok

Katılımcıların 2023 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,5

oldu. 2024 büyüme beklentisi de önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,4.