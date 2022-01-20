Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu olacak

Gaziantep’te 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye’nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan küçük kızın taburcu olacağını söyleyerek “Doku eksiklikleri tamamlandı, yakın zamanda taburcu ederiz. Ondan sonraki süreçte de kontrollere çağırırız” dedi.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde, 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan dört yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Altı kişi gözaltına alınmış, üçü tutuklanmıştı. Köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti.

Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen Ateş, Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince ameliyat edilmişti.

Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asiye’nin sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini serviste izlediklerini ifade etti.

Başka operasyonlar da yapılacak

Asiye’nin erken süreçteki ameliyatlarının tamamlandığını, kendisini bir süre takip edeceklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti: “Bizim açımızdan doku eksiklikleri tamamlandı, sinirle ilgili ameliyatları yapıldı, yakın zamanda taburcu ederiz. Ondan sonraki süreçte de kontrollere çağırırız. Kulak burun boğaz servisinin, kulağıyla ilgili akut denemeleri tamamlandıysa bu erken dönemde dinlendirmeye gönderebiliriz. Şu an gayet iyi, toparlıyor. Başka operasyonlar da yapacağız.”