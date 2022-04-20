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Yaramazlara biraz batar!

Piskoposluk cinsel taciz mağdurlarına 87,5 milyon dolar ödeyecek


ABD’nin New Jersey eyaletindeki bir piskoposluk, sorumlu olduğu bölgede din adamlarının cinsel tacizine maruz kalan 300 kişiye 87,5 milyon dolar (1,28 milyar lira) ödemeyi kabul etti. Bu, ABD’deki Katolik Kilisesi’nin yapacağı en yüksek miktardaki ödemeyi içeren anlaşmalardan biri.

Fotoğraf: Philadelphia Inquirer

Eyaletin güneyindeki altı bölgeye hizmet veren Camden Piskoposluğu ve davacı olanlar arasındaki anlaşma dün mahkemeye sunuldu. Hakimin onayını bekliyor.


Tacize uğradıkları gerekçesiyle davacı olan gruptaki 74 kişinin avukatı Jeff Anderson, ”Bu para gerçeğin ortaya çıkması ve kendileri için sesini yükseltenlere gidecek. Bu noktaya geldiğimiz için memnunuz” dedi.

Piskopos Dennis Sullivan şunları söyledi: ”Piskoposluğumuzda cinsel tacize uğrayan herkesten samimiyetle özür diliyorum. Dualarım onlarla. Camden Piskoposluğu’nun geçmişinde yaşanan korkunç olayların bir daha asla tekrarlanmaması için elimden yapacağım.”

Sullivan, ödemenin yapılması amacıyla piskoposluk tarafından bir fon oluşturulacağını söyledi.

Davacıların her biri ortalama 290 bin dolar (4,25 milyon lira) alacak.

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