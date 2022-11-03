Pique futbolu bırakıyor: Cumartesi son maçına çıkacak

İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen Gerard Pique, 5 Kasım Cumartesi Almeria maçında son kez sahaya çıkıp, futbolu bırakacağını duyurdu.

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Barcelona altyapısında yetişen ve 2008’den bu yana A takımda forma giyen 35 yaşındaki Pique, spor kamuoyunun beklemediği bir şekilde sezon ortasında profesyonel kariyerini sonlandırma kararı aldı.

AA’nın haberine göre Pique, sosyal medya hesabındaki açıklamada, “Barça’dan sonra benim için başka bir kulüp olmayacağını her zaman söyledim ve böyle olacak. Bu cumartesi günü Nou Camp’ta son maçım olacak” dedi.

İspanyol futbolcu, “Beni artık tanıyorsunuz. Döneceğim” diyerek gelecekte futbol içinde başka görevlerde yer alacağının da işaretini verdi.

Özel tören düzenlenecek

“Barça’ya harcanmış bir hayat. Teşekkürler Pique” diye yazılı bir mesaj yayımlayan Barcelona Kulübü’nün, Almeria maçı öncesi veya sonrasında özel bir tören düzenlemesi öngörülüyor.

Kolombiyalı şarkıcı Shakira’yla 2010 ile 2022 arasında birlikte olan ve iki çocukları olan Pique, son dönemde futboldan çok özel hayatıyla ön plana çıkıyordu.