Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pink Floyd 28 yıl aradan sonra, Ukrayna için stüdyoya girdi


Britanyalı rock grubu Pink Floyd’un üyeleri, 28 yıl aradan sonra ilk kez bir arada stüdyoya girdi ve ‘Hey Hey Rise Up’ (Hey Hey Ayağa Kalk) adlı şarkıyı kaydetti.

Şarkı bu geceyarısı tüm dijital platformlarda yayınlanacak.


Fotoğraf: Guardian

Son olarak 1994’te ‘The Division Bell’ için stüdyoya giren grubun 30 Mart’ta kaydettiği şarkının amacı Ukrayna halkına destek vermek.

David Gilmour, Nick Mason, grubun bas gitaristi Guy Pratt ve klavyede Nitin Sawhney’e Ukraynalı grup Boombox’un solisti Andri Kilvinyuk eşlik etti.

Şarkının esin kaynağı Rusya’nın işgalinden üç gün sonra, 27 Şubat’ta, Kilvinyuk’un başkent Kiev’deki bir meydanda şarkı söylerkenki Instagram paylaşımı.

Gilmour, o paylaşımı gördükten sonra bir beste yaptı. O, şarkıyı tamamladığında grubuyla çıktığı ABD turnesini bırakıp ülkesini savunmak için Ukrayna’ya dönen Kilvinyuk, bir şarapnel nedeniyle yaralamış, Kiev’deki bir hastanedeydi.

Gelini Ukraynalı olan Gilmour, onunla iletişim kurdu ve Instagram’daki ses kaydını da şarkıya dahil etmeye karar verdi.

“Biz de çok sayıda insan gibi bağımsız, demokratik bir ülkenin dünyanın büyük güçlerinden biri tarafından işgal edilmesi ve insanlarının öldürülmesinden dolayı çok üzgünüz” diyen Gilmour, gelecekte Kilvinyuk’la bir araya gelmek istediklerini söyledi.

SON HABERLER

GATA arazisinin imar planları iptal: Kamu yararı taşımıyor

İstanbul’da Haydarpaşa Garı ve Haydarpaşa Limanı’nın yanında yer alan eski Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) arazisini yapılaşmaya açacak imar planları iptal edildi. Mahkeme, imar planlarının arazinin yakın çevresinde yapılaşma ve ulaşım altyapısı yoğunluğunu artıracağını ve kamu yararı taşımadığını belirtti.

Gözaltında kötü muameleye AYM’den ihlal kararı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 2013’te suç duyurusunda bulunduktan sonra polisler tarafından evinin yakınlarında gözaltına alındığını, gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını savundu. Anayasa Mahkemesi (AYM) takipsizlik kararı verilerek kapatılan dosyada polislerin ‘kötü muamele yasağını’ ihlal ettiğine hükmetti. 

‘Vergi ve ekonomi paketi’nin ilk bölümündeki maddeler kabul edildi

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan, ‘Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk bölümünde yer alan maddeleri Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.