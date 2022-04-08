Pink Floyd 28 yıl aradan sonra, Ukrayna için stüdyoya girdi

Britanyalı rock grubu Pink Floyd’un üyeleri, 28 yıl aradan sonra ilk kez bir arada stüdyoya girdi ve ‘Hey Hey Rise Up’ (Hey Hey Ayağa Kalk) adlı şarkıyı kaydetti.

Şarkı bu geceyarısı tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Fotoğraf: Guardian

Son olarak 1994’te ‘The Division Bell’ için stüdyoya giren grubun 30 Mart’ta kaydettiği şarkının amacı Ukrayna halkına destek vermek.

David Gilmour, Nick Mason, grubun bas gitaristi Guy Pratt ve klavyede Nitin Sawhney’e Ukraynalı grup Boombox’un solisti Andri Kilvinyuk eşlik etti.

Şarkının esin kaynağı Rusya’nın işgalinden üç gün sonra, 27 Şubat’ta, Kilvinyuk’un başkent Kiev’deki bir meydanda şarkı söylerkenki Instagram paylaşımı.

Gilmour, o paylaşımı gördükten sonra bir beste yaptı. O, şarkıyı tamamladığında grubuyla çıktığı ABD turnesini bırakıp ülkesini savunmak için Ukrayna’ya dönen Kilvinyuk, bir şarapnel nedeniyle yaralamış, Kiev’deki bir hastanedeydi.

Gelini Ukraynalı olan Gilmour, onunla iletişim kurdu ve Instagram’daki ses kaydını da şarkıya dahil etmeye karar verdi.

“Biz de çok sayıda insan gibi bağımsız, demokratik bir ülkenin dünyanın büyük güçlerinden biri tarafından işgal edilmesi ve insanlarının öldürülmesinden dolayı çok üzgünüz” diyen Gilmour, gelecekte Kilvinyuk’la bir araya gelmek istediklerini söyledi.