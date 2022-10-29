Piet Mondrian’ın tablosu 77 yıldır ters duruyormuş

Hollandalı soyut resim sanatçısı Piet Mondrian’ın bir tablosu, 77 yıl önce ilk kez sergilenmeye başladığından beri baş aşağı asılı duruyor.

Bir sanat tarihçisi, çevrilirse parçalanabileceği konusunda uyardı.

Küratör Susanne Meyer-Bueser, Piet Mondrian’ın tablosunun önünde. Fotoğraf: Petra Wischgoll

‘New York City I’ isimli kırmızı, sarı, siyah ve mavi yapışkan bantlardan oluşan karmaşık bir örgü olan 1941 tarihli tablo, ilk olarak 1945’te New York’taki MoMA’da (Modern Sanat Müzesi) sergilendi, fakat 1980’den beri Düsseldorf’taki Alman Federal Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin sanat koleksiyonunda.

Resmin şu anki asılma şekli, alt kısımda kalınlaşan çok renkli çizgiler gösteriyor ve bu, bir ufuk çizgisinin son derece basitleştirilmiş bir versiyonunu düşündürüyor.

Ancak küratör Susanne Meyer-Büser, bu yılın başlarında müzenin Hollandalı avangart sanatçıyla ilgili yeni sergisini araştırmaya başladığında, resmin tam tersi olması gerektiğini fark etti.

🖼️ Piet Mondrian's famous artwork ‘New York City I’ has been hanging upside down for the past 77 years, and no one knows how it came to be that way pic.twitter.com/KQFnxpltNZ — Reuters (@Reuters) October 28, 2022

“Izgaranın kalınlaşması karanlık bir gökyüzü gibi en üstte olmalı” diyen küratör, “Diğer küratörlere gösterdiğimde, bunun çok açık olduğunu fark ettik. Resmin yanlış olduğundan yüzde 100 eminim” ifadelerini kullandı.

Mondrian’ın stüdyosunun, sanatçının ölümünden birkaç gün sonra çekilen ve Haziran 1944’te Amerikan yaşam tarzı dergisi Town and Country’de yayımlanan bir fotoğrafı, aynı tabloyu baş aşağı dururken gösteriyor.

Haziran 1944. Görsel: Town and Country

Meyer-Büser, Mondrian’ın karmaşık katmanlamaya çerçevenin hemen üstünde bir çizgi ile başlayarak çalıştığını ve ardından aşağı doğru indiğini ve bunun da bazı sarı çizgilerin neden alttan birkaç milimetre aşağıda durduğunu açıkladığını söyledi.