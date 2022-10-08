Piet Mondrian’ın en ünlü tablosu açık artırmaya çıkıyor

Müzayede evi Sotheby’s, ünlü Hollandalı ressamın 1930 tarihli eserinin 50 milyon doları aşmasını bekliyor.

Piet Modrian eseri 1930’da yaptı

Soyut resmin en bilinen örneklerinden bir olan Piet Mondrian’ın ‘Kompozisyon 2’ eseri, kırmızı, beyaz, mavi, sarı renk bloklarından ve onları ayıran siyah çerçevelerden oluşuyor.

14 Kasım’da New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkacak resim Mondrian’ın en değerli tablolarından biri.

Sotheby’s’in Amerika Empresyonist ve Modern Sanat başkanı Julian Dawes Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Piet Mondrian’ın en önemli eserleri nadiren müzayedeye çıkıyor, çünkü pek çoğu dünyanın en prestijli müze koleksiyonlarında yer alıyor” dedi.

En son 1983’te el değiştirdi

Dawes “Modern sanatın gelişimi için çok önemli” dediği tablonun, ‘modern estetiğin kalıcı çekiciliğinin simgesi olduğunu’ söylüyor.

1872 – 1944 yılları arasında yaşayan Piet Mondrian, yalnızca resim sanatını etkilemekle kalmadı, modadan mimariye pek çok yaratıcı endüstriye damga vurdu.