Picasso’nun ‘esin kaynağını’ resmettiği eseri ilk kez açık artırmada

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun (1881-1973) bir tablosu ilk defa açık artırmaya çıkarılacak.

Fotoğraf: Sotheby’s

‘Femme nue couchée’ (Çıplak yatan kadın) adlı, Fransız sevgilisi, modeli ve esin kaynağı Marie-Therese Walter’i ‘deniz canlısı’ olarak resmettiği tablonun gelecek ay düzenlenecek müzayedede 60 milyon doları (864,89 milyon lira) aşkın bir fiyata alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Sotheby’s Müzayede Evi’nden Brooke Lampley, “Picasso’nun Marie-Thérèse tabloları 20’nci yüzyıla damgasını vurmuş eserlerdir” diyerek tablonun ne kadar değerli olduğunu anlattı.

Picasso’nun Walter’le ilişkisi geçen yüzyılın en büyük aşk hikayelerinden biri. Evliliğinde mutsuz olduğu sırada, 45 yaşındayken 17 yaşındaki Walter’i yaşadığı Fransa’nın başkenti Paris’te tanıyan Picasso onun ismini uzun yıllar saklamıştı.

Geçen yıl İspanyol ressamın ‘Femme assise près d’une fenêtre’ (Pencere kenarında oturan kadın/Marie-Thérèse) adlı tablosu ABD’nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada 103,4 milyon dolara satılmıştı.