Piar Araştırma ‘sorun’ buldu: Seçim 14 Mayıs’ta yapılırsa yasa geçersiz

Kamuoyu araştırma şirketlerinden Piar Araştırma, sandıkların 14 Mayıs’ta kurulabilmesi için seçimlerin 9 Mart’ta Resmi Gazete’de ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Kamuoyu araştırma şirketine göre seçimlerin 9 Mart’ta ilan edilmesi durumunda da 6 Nisan 2021’de kabul edilen seçim yasası geçersiz olacak.

Seçim yasası kafaları karıştırdı. (AA)

Seçim için öne çıkan tarihlerden biri 14 Mayıs’tı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önce ‘sonbahar’ mevsimine daha sonra da mayıs ayına dikkat çekmesi seçimlerin 14 Mayıs tarihde yapılması ihtimali de kuvvetlendi.

6 Nisan 2022’de kabul edilen seçim yasasının uygulanabilmesi için de seçimlerin 6 Nisan’dan sonra düzenlenmesi gerekiyor.

Piar Araştırma, yayımladığı açıklamada dikkat çekilen 14 Mayıs tarihinde sandıkların kurulabilmesi için seçim ilanının 6 Nisan’dan önce Resmi Gazete’den yapılması gerektiğini savundu.

14 Mayıs’taki seçimler için 9 Mart’ta Resmi Gazete’den kararın yayımlanması gerektiği kaydedilen açıklamada bu kararın 9 Mart’ta ilan edilmesi durumunda 6 Nisan 2021’de kabul edilen seçim yasasının geçerli olmayacağı belirtildi.

Açıklama şöyle;

*Seçim kanunu sadece seçimin yapılacağı pazar günü değil, bütün olarak seçim sürecini düzenleyen bir kanundur.

*Seçimin ilan edilmesinden, Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin listeyi yayınlayıp verdiği güne kadar olan süreci yönetir. Bu durumda, seçim ilan edildiği tarihte yürürlükte olan kanun arz etmektedir.

*6 Nisan 2022’de kabul edilen yeni seçim kanununun uygulanabilmesi için, seçim ilanının 6 Nisan 2023 sonrasında bir tarihte yapılması gerekmektedir.

*İster Meclis kararıyla, isterse de cumhurbaşkanı kararıyla 14 Mayıs’ta yapılması planlanan bir seçimin 9 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmesi gerekir.

*Bu mevcut eski seçim kanununlarının yürürlükte olduğu 6 Nisan’dan önceki bir tarihtir ve eski kanunun uygulanması gerekir. Seçim kararı alındıktan sonra seçim kanunu değiştirilemez.

*Tekrar etmek gerekirse kanun bu süreci düzenler, sadece seçimin yapıldığı sekiz saati düzenlemez. Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu. Hayırlı olsun.