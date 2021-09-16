Philadelphia’da, aracından indirilip dövülen kadına 2 milyon dolar ödenecek

ABD’nin Philadelphia kentinin yerel yönetimi, Ekim 2020’de aracının içinden zorla çıkarılıp polis tarafından dövülen, iki yaşındaki oğlundan ayrı bırakılan kadına 2 milyon dolar (16,93 milyon lira) ödeyecek.

Fotoğraf: whyy.org

Belediye başkanın ofisinden yapılan açıklamada taraflar arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Young, iki yaşındaki oğlu ve bir arkadaşının 16 yaşındaki oğluyla 27 Ekim 2020’de kentin batısından araçla geçerken bir gün önce polis tarafından öldürülen Walter Wallace Jr’ın ölümü nedeniyle düzenlenen protesto gösterisinin arasında kaldı.

Kendini, polisle göstericilerin çatışmasının ortasında bulan Young’a geri giderek oradan ayrılması istendi. O da bunu yapmaya çalışırken birden bire bir grup polis aracının etrafını sardı. Coplarla camları kırdı. Kapıyı açarak 16 yaşındaki çocuğu ve Young’ı zorla çıkardı ve şiddet uyguladı.

Polisten dayak yedikten sonra gözaltına alınan Young’ın oğlu yanından uzaklaştırıldı. Vücudunda ve yüzünde şişlik ve morluklar oluşan Young’ın dayak yediği anlar görgü şahitlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı ve viral oldu.

Serbest bırakılan ve oğluna kavuşan Young, konuyu mahkemeye taşıdı. Avukatı Kevin Mincey, “Bir yıla yakın süre geçti hala yaşadığı büyük travmanın etkisi altında” dedi. Young ise belediyeyle varılan anlaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, “O polislerin bize o gün yaptıklarını hiç unutmayacağım. Umarım bir daha ömürleri boyunca kimseye böyle bir şey yapamazlar” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Jim Kenney, iki polis memurunun görevden alındığını, olaya karışan 14 polis hakkında ise disiplin soruşturması açıldığını duyurdu. “Böyle korkunç bir şey kimseye olmamalıydı. Yapılanın özrü yok” diyen Kenney, ödenecek paranın Young ve ailesinin yaralarını sarmaya yardımcı olacağını umduğunu dile getirdi.