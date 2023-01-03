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Yaramazlara biraz batar!

PFDK’den dört Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig’den dört kulübe para cezası verdi.

Fotoğraf: AA

TFF’nin açıklamasına göre taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor ile Adana Demirspor’a 100’er bin, saha olayları gerekçesiyle Galatasaray ve Ankaragücü’ne 56’şar bin lira para cezası verildiği belirtildi.


Açıklamada, disiplin ihlalleri sebebiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivassporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha, Trabzonspor ve Adana Demirsporlu bazı taraftarların passolig kartlarınınsa bir sonraki deplasman müsabakası için bloke edildiği aktarıldı.

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