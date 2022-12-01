PFDK, Göztepe’ye dört, Altay’a altı maç seyircisiz oynama cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1’inci Lig’in 15. haftasında tamamlanamayan derbide çıkan olaylar nedeniyle Göztepe’ye dört, Altay’a ise altı maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Fotoğraf: AA

TFF’nin açıklamasına göre PFDK, iki takım taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili sevkleri karara bağladı.

Kurul, Göztepe’ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle dört resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Altay’a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle altı resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası kesti.

Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ayrıca taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 17 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, Göztepe ve Altay’ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.