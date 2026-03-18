Pezeşkiyan doğruladı: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in öldürüldüğünü doğruladı.
Dün, İsrail basınına konuşan bir yetkili, İsrail ordusunun 16 Mart gecesi İran’da ‘önemli isimleri’ hedef aldığı duyurmuştu.
Ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil birçok İsrailli yetkili, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin öldürüldüğünü duyurmuştu.
İran dün geç saatlerde Laricani‘nin ve Süleymani‘nin ölümünü doğruladı.
Bugünse İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in de öldürüldüğünü iddia etti.
Mesud Pezeşkiyan, X’ten paylaşımında Laricani ve Süleymani’nin yanısıra İsmail Hatib’in ailesine de başsağlığı dileyerek ölümü doğrulamış oldu.
İranlı siyasetçi ayrıca söz konusu isimlerin ‘ailelerinden bazı üyeler ve beraberlerindeki ekiple birlikte alçakça suikasta uğradığını’ yazdı.
ترور ناجوانمردانه همکاران عزیزم اسماعیل خطیب، علی لاریجانی و عزیز نصیرزاده در کنار بعضی از اعضای خانواده و تیم همراهشان داغدارمان کرد.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026
شهادت دو عضو کابینه و دبیر شعام و سرداران نظامی و بسیجی را به مردم بزرگ ایران تسلیت میگویم. مطمئنم راهشان محکمتر از قبل ادامه خواهد داشت.