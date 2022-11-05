Peru’da yerli protestocuların alıkoyduğu 70 turist serbest

Güney Amerika ülkesi Peru’da petrol sızıntısına tepki çekmek isteyen yerli protestocular tarafından iki gündür alıkonulan yaklaşık 70 turist bir nehir teknesiyle transfer edildi.

Fotoğraf: Perulu bir yolcu

Protestocu grup, hükümetin dikkatini zehirli bir petrol sızıntısına çekmek ve petrol sızıntısını protesto etmek için teknedeki turistleri alıkoymuştu. Amazon bölgesindeki yetkililer, “Cuninico topluluklarının başkanı ile diyalogdan sonra, insanları serbest bırakma talebimiz kabul edildi” dedi.

Alıkonulan turistlerden Charlotte Wiltshire BBC’ye yiyecek ve sularının bittiğini; teknede hamile, diyabetik, yaşlı ve hasta insanlar olduğunu söylemişti. Gemide Perulu, İsviçreli, Amerikan, İspanyol ve Fransız vatandaşların bulunduğu tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Perulu bir yolcu

Yerel medya kuruluşu RPP, protesto sırasında turistlerden hiçbirinin zarar görmediğini söyledi.

Yerli halk geçişe izin vermeyeceğini söylemişti

Cuninico’da yerli halkın protestolarına yol açan petrol sızıntısı 16 Eylül’de meydana geldi. Cuninico topluluğundan aktivistler bu hafta bir bildiri yayımlayarak, 1 Kasım gece yarısından itibaren hiçbir teknenin veya geminin geçemeyeceğini söylemişti.

Tekne mürettebatı yerli halkla birlikte

Açıklamada, “Hükümetin Cuninico topluluğuyla görüşmesini veya sonuçlarıyla yüzleşmesini talep ediyoruz. Nihai sorumluluk Başkan Pedro del Castillo’ya aittir” ifadesi yer aldı.

Petrol boru hattındaki sızıntıdan çok kötü etkilendiler

Topluluk, 40 yıldır faaliyette olan Kuzey Peru Petrol Boru Hattı’ndaki sızıntıdan kötü bir şekilde etkilendi.

Yerli grubun şefi Watson Trujillo, Cuninico halkının hükümet onlara topluluklarını etkileyen kirlilikle başa çıkmak için somut yardım verene kadar protestolara devam edeceğini ve nehir teknelerinin geçişini engelleyeceğini söyledi.