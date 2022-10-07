Peru faizi 20 yılın zirvesine çıkardı

Peru Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 7’ye çıkardı. Son faiz artışıyla birlikte ülkede faiz 20 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

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Son dönemde agresif faiz artışı kararı alan merkez bankaları arasına Peru da katıldı.

Peru Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 7 seviyesine yükseltti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.

Son yapılan faiz artışıyla birlikte ülkede politika faizi 20 yılın zirvesine çıktı. Aynı zamanda son artışla birlikte sıkılaşma süreci de 15’inci ayına yükseldi. Peru bu sıkılaşma süreci ile dünyanın en uzun sıkılaşmasına imza atan ülkelerinden biri oldu.

Peru Merkez Bankası’nın karar metninde bankanın enflasyon dinamiklerine karşı hassas olduğu mesajı verilirken, enflasyonun hedef aralığına gelmesi için gereken her adımın atılacağı kaydedildi.

Geçen ay ülkede enflasyon yüzde 8,5 ile Peru Merkez Bankası’nın hedefi olan yüzde 2’lik seviyeyi dörde katlamıştı.