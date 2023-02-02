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Yaramazlara biraz batar!

Peru cumhurbaşkanının erken seçim talebi yine reddedildi

Peru’da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin erken seçim çağrısı Ulusal Kongre’de yapılan oylamada bir kez daha kabul görmedi.

Fotoğraf: Reuters

Oylamada, 54 lehte, 68 aleyhte ve 2 çekimser oy ile ‘erken seçim talebi’ üst üste ikinci kez reddedildi.


Cumhurbaşkanının erken seçim talebi, beş gün önce de reddedilmişti. Seçimlerin, Aralık 2023’te yapılması teklif edilmişti.

Peru’daki protestolar

Ülke geneli devam eden hükümet karşıtı protestolarda otoyolları barikatlarla kapatan göstericiler, birçok yerde polisle çatıştı.

Ombudsmanlık Ofisi, gösterilerde 64 kişinin öldüğü ve içinde polislerin de olduğu 1700’den fazla kişinin yaralandığı bildirdi.

Vatandaşların taleplerine yanıt verilmesi gerektiğini belirten Ombudsmanlık Ofisi, toplumsal barış ve güvencenin sağlanması için demokratik çözümler bulunmasını istedi.

Boluarte, kendisini haftalardır protesto eden göstericilere 24 Ocak’ta ‘ulusal ateşkes’ çağrısında bulunmuştu.

Seçim Nisan 2024’te yapılacak

Peru’da protestolar, eski cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık 2022’de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte’nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan Castillo’nun serbest bırakılmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak’ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

Boluarte’nin erken seçim talebi üzerine Kongre’de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024’te yapılmasına karar verilmişti.

Peru cumhurbaşkanının erken seçim talebine ret

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