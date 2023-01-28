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Yaramazlara biraz batar!

Peru cumhurbaşkanından erken seçim talebi

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ulusal Kongre’den ülkede erken seçimlerin yapılmasını talep etti.

Fotoğraf: Reuters

Ülke basınında çıkan habere göre, genel seçimlerin Aralık 2023’te yapılmasını isteyen hükümet, Kongre’den bu konuda destek istedi.


Başbakan ve adalet bakanı ile görüşen Boluarte, “Yürütmeden Kongre’ye sesleniyorum, uygun gördükleri taktirde seçimler Aralık 2023’te düzenlenebilir” dedi.

Ülke geneli devam eden hükümet karşıtı protestolarda otoyolları barikatlarla kapatan göstericiler, birçok yerde polisle çatıştı.

Ombudsmanlık Ofisi, gösterilerde 60 kişinin öldüğü ve içinde polislerin de olduğu 1658 kişinin yaralandığı bildirildi.

Vatandaşların taleplerine yanıt verilmesi gerektiğini belirten Ombudsmanlık Ofisi, toplumsal barış ve güvencenin sağlanması için demokratik çözümler bulunmasını istedi.

Boluarte, kendisini haftalardır protesto eden göstericilere 24 Ocak’ta ‘ulusal ateşkes’ çağrısında bulunmuştu.

Seçim Nisan 2024’te yapılacak

Peru’da protestolar, eski cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık 2022’de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte’nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan Castillo’nun serbest bırakılmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak’ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

Boluarte’nin erken seçim talebi üzerine Kongre’de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024’te yapılmasına karar verilmişti.

Peru’da eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldi

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