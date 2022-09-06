Perre Antik Kenti’nde 1800 yıllık dört iskelet gün ışığına çıkarıldı

Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden, Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nde devam eden kazılarda, dört insan iskeletine rastlandı.

Fotoğraflar: AA

2001’de başlayan kazı çalışmalarında geçen yıl Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarılmıştı.

AA’ya konuşan Müze Müdürü Mehmet Alkan, bu yıl 2. etap kazılarının 4’üncü gününde sanduka tipli mezar bulunduğunu belirterek, “Bir kapakla karşılaştık ve bu kapağı kaldırdığımızda dört bireye ait insan iskeleti bulduk. Bu iskeletlerin günümüzden 1800 yıl öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Alkan, iskeletlerin gençlere ait olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

İl Özel İdaresi ve Türk Tarih Kurumu desteğiyle, 30 işçiyle çalıştıklarını söyleyen Alkan ziyaretçi sayısının arttığını aktardı: “Bu yıl ziyaretçi sayımız çok yüksek. Gelip burada kazı çalışmalarını canlı olarak gören ziyaretçilerimiz var. Geçen yıllarda 10 bin ziyaretçi varken bu yıl 23 bine yakın ziyaretçi geldi.”