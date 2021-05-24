Perre Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’ndeki Perre Antik Kenti sınırları içerisindeki kamulaştırılan alanda kazı çalışmalarına başlandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kommagene Krallığı’na ev sahipliği yapan beş önemli kentten biri olan antik kentin sınırlarındaki 128 yapıdan, kamulaştırma çalışmaları bitirilen 12’sinin yıkımı tamamlandı. Bu yapıların bulunduğu 2 dönümlük alanda altı kişilik ekip tarafından kazı çalışması başlatıldı.

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ilk kez yaşam alanında kazı çalışmalarına başlandığını belirterek şöyle devam etti:

“Bugün başlattığımız kazının önemli bir özelliği var. Bu bölgede, yaşam alanında daha önce hiç kazı yapılmamış. İlk kez bugün burada başlatıyoruz, bu sene inşallah Roma Çeşmesi arkasındaki o döneme ait yapıları çıkaracağız, Adıyaman turizminin hizmetine sunacağız.”

Müze Müdürü Mehmet Alkan da kazı ekibine başarılar dileyerek şunları söyledi: “Daha önceki yıllarda nekropol alanda yani mezarlık alanında kazılar yapıyorduk. Bu yıl ise Roma Dönemi kentlerinden biri olan Perre Antik Kenti’nin orta merkezinde kazıya başladık. Bu kazının önemi ise Roma döneminin ilk kez buradaki mimari yapısını ortaya çıkaracağız ve 4 metre aşağıya indiğimizde ise blokal taşlar ortaya çıkacak. Yaklaşık 2 dönümlük bir alanda kazı çalışması yapacağız.”