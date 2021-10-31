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Yaramazlara biraz batar!

Perre Antik Kenti’nde 1500 yıllık iskelet bulundu

Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, 1500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen iki erkek iskeleti bulundu.

Fotoğraf: DHA

Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden birisi ve Roma döneminde de önemini koruyan bölgede kazı çalışmaları sürüyor. Geçen yıl kazı çalışmalarında 220 metre uzunluğunda merdiven yapısına ulaşılırken, bu yıl ise 350 metreye ulaşılan kazı çalışmalarında tek mezar içerisinde iki gence ait kemikler ortaya çıktı.


Yapılan inceleme sonucunda iskeletlerin 1500 yıllık olduğu anlaşıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, antik kentin merkezinin olduğu alanda mezar bulunduğunu belirterek, “Bu mezar yapısı taşlarla çevrilmişti ve iki erkek iskeleti ortaya çıktı. Bizans dönemine ait olduğunu tespit ettik” ifadelerini kullandı.

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