Perre Antik Kenti’nde 1898 öncesine ait askeri diploma bulundu

Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’ndeki kazılarda, 1898 yıl öncesine ait bronz askeri diploma bulundu.

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2001 yılında başlayan kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blok taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarılmıştı.

AA’nın haberine göre bronz levha üzerinde bulunan askeri diplomada adı geçen askerin 20 yıl orduda görev yaptığı ve böylece evlenmeye ve bölgenin vatandaşı olmaya hak kazandığı belirtiliyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, eski çağ tarihi ve dilleri uzmanı Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar’ın 24 Mayıs’ta ulaştıkları diploma üzerinde çeviri çalışmaları yaptığını, diplomada Latince yazılmış bir yazıt bulunduğunu anlattı.

Yazıtta, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde askerlik yapan Calcilius Antiquus’a ait bilgilerin yer aldığını söyleyen Alkan, o dönemde bu belgelerden dünyada 100 bin adet basıldığını ve sadece 800’ünün bugüne ulaştığını aktararak, “Bunlardan da 650 tanesinde çalışıldığını biliyoruz. Bu askeri diplomayla heyecan verici bir sezonu geride bıraktık. 2022 yılında ara verdiğimiz kazılara tekrar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.