Perakendeciler yüzde 40 indirim bekliyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya, market raflarındaki indirimin bir ay içinde yüzde 40 ulaşabileceğini söyledi.

Kaya, şu an yüzde 30’a varan indirimler yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Bu zincirleme oluyor. Bir market indirime girdiğinde rekabet oluyor. Biri yağın fiyatını indirdiğinde diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme, Türkiye’deki tüm marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor çünkü müşteri kaybına uğruyor. Markette raftaki ürünlerin fiyatı ilk aşamada yüzde 20-30 indi. Yani bir ay sonra yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini de iddia ediyorum. Yeni fiyatlı ürünler daha bitmediği için ilk başta yüzde 30 ile başladı. Buna temel gıda ve temizlik dahil.“

Ayçiçek yağı 125’ten 90 liraya düştü

Ayçiçek yağı fiyatlarının mutfaktaki ateşi en çok gösteren ürün olduğunu vurgulayan Kaya şöyle devam etti: “Bu süreçte 116 liraya tedarik ettiğimiz ayçiçek yağını 125’e satıyorduk. Şimdi Konya’da 28 şubesi olan marketlerimizde 90 liraya satılıyor.“

Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerle 18,4’teki tarihi zirvesinden 11 lira seviyelerine kadar çekilmiş, piyasalarda başta temel gıda maddeleri olmak üzere güçlü bir indirim beklentisi oluşmuştu.

Türkiye’de en fazla şubeye sahip olan zincir marketlerden BİM, Migros ve Carrefoursa da dün indirim açıklaması yapmıştı.