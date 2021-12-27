CarrefourSA’dan indirim: Yeni fiyatlar açıklandı

Marketler zinciri CarrefourSA, indirimleri reyonlara yansıtmaya başladığını duyurdu.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki şirket açıklamasında tedarikçilerinden indirim talep edildiği belirtilerek, “Gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir” dendi.

Açıklamada indirim uygulanan ürünler şöyle sıralandı: “Bu kapsamda CarrefourSA olarak reyonlarımızda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde yüzde 30’a varan indirim gerçekleştiriyoruz. Carrefour kaşar peynir 500 gram 39,90 TL’den, Carrefour ayçiçek yağı 5 litre 109 TL’den Pınar kahvaltı keyfi tost peyniri 600 gram 48,95 TL’den, Barilla makarna çeşitleri 6,25 TL’den, Carrefour yağlı süt 1 litre 6,90 TL’den, Silen ultra tuvalet kağıdı 12’li 27,49 TL’den, Pınar tereyağ 1000 gram 99,95 TL’den, Komili Ege sızma zeytinyağı 1 litre 59,90 TL’den satılmaktadır.“

Migros da üreticilerle görüşmeler sonrasında bazı ürünlerin fiyatlarını indirdiğini duyurmuştu.