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Yaramazlara biraz batar!

Migros bazı fiyatları indirdi

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden Migros, üreticilerle yaptıkları görüşmeler sonrasında bazı ürünlerin fiyatlarını indirdiğini duyurdu.

Migros’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı.


Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL’den, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır.”

Açıklamada, üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerin kontrol altına alınabilmesi durumunda indirimlerin daha da etkinleşeceği belirtildi.

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ise geçen günlerde dolardaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirtip indirim için şart sunmuştu. Aykaç şunları söylemişti: “Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Eğer alış fiyatları aşağı gelirse bizler de fiyatları aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor.”

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